Умер Александр Градский

Скончался Александр Градский — певец композитор, мультиинструменталист, поэт. Двумя днями ранее Градский был экстренно доставлен в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на инсульт. В сентябре Градский переболел коронавирусом, что значительно подорвало его здоровье.

3 ноября Александру исполнилось 72 года.

Его можно назвать основоположником, «папой» русского рока, Градский написал несколько рок-опер и рок-балетов. Он мог бы стать оперным певцом, поскольку был обладателем редкого диапазона голоса в три с половиной октавы, но Градский предпочитал идти своим путем и экспериментировать в музыке.

28 ноября, когда умер Александр, в России отмечают День матери — традиционно в последнее воскресенье этого месяца. Он рано потерял маму, и всегда говорил, что чувствовал ее присутствие, вот его слова:

«Меня всё время такое ощущение, что мама как-то за мной наблюдает с неба. И, может быть, я не не очень хороший христианин, хотя я верую в Бога, но вот мне кажется что как-то она меня как-то оберегает».

Градский — псевдоним музыканта, это девичья фамилия матери, а родился он как Фрадкин.

Великий человек ушел от нас. Светлая память вам, Александр Борисович!

RIP

На фото А. Градский в 1987 году, исполняет на ЦТ песню-посвящение Высоцкому. Фото Игорь Михалев/РИА «Новости».