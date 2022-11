Вокалист и один из основателей Nazareth Дэн МакКафферти скончался в возрасте 76 лет

Его смерть подтвердил басист Nazareth Пит Эгнью. Причина на момент публикации не указана.



«Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать», — написал Эгнью в Instagram.

«Мариэнн и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили. Слишком расстроены, чтобы говорить что-то еще в это время».

Родившийся в шотландском городе Данфермлин, Дэн МакКафферти (Dan McCafferty) был известен своим хриплым вокалом в классических рок-хитах 70-х, таких как «Broken Down Angel», «Hair Of The Dog», «Love Hurts», «We are Animals» и др.

Он оставался в Nazareth до 2014 года, к тому моменту у него развилось заболевание легких. МакКаферти стало трудно дышать, и он был вынужден уйти.

Его история появления в группе почти такая же, как у Бонна Скотт из AC/DC — Дэн был роуди (roadie) группы. Так называют людей из дорожной гастрольной команды; слово, произошло от «road manager» — дорожный менеджер.

«Когда один из их певцов решил, что уходит в день концерта, парни решили дать мне шанс», — рассказывал Дэн МакКафферти журналу Classic Rock. «Это был случай вступления без репетиции. Желтый костюм Деса, парня, который ушел, мне почти подходил».





Dan McCafferty 14 October 1946 — 8 November 2022