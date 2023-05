Что нужно понимать начинающему аранжировщику

Аранжировка музыки имеет многовековую историю — еще Бетховен Бах, Корсаков и десятки других композиторов создавали гениальные музыкальные аранжировки, но стоит понимать — в нынешние времена, когда мы говорим о музыкальном творчестве, этот процесс подразумевает несколько иное.

Речь сегодня пойдет об аранжировках в современном музыкальном производстве, а попутно мы поделимся несколькими практическими советами.

Звучит ли песня «сама по себе»

Когда вы исполняете свое новое творение просто под гитару или подыгрывая на фортепиано — она действительно кажется интересной? Если такого эффекта нет, не факт, что ее «вытащит» аранжировка.

Спросите себя:

Припев можно назвать сильным?

Присутствует ли основная мелодия?

Улавливается ли так называемый мелодический или гармонический хук? (англ. hook — крючок, цеплялка).

Можно ли «нащупать» у песни «пульс» — проще говоря — ритм? Сильный пульс слышен даже у баллад.

Пока ваша песня не зазвучит интересно, оставаясь «голой», «непричесанной», под аккомпанемент клавиш/гитары — продолжайте над ней работать. Сырая песня такой и останется, и самая лучшая аранжировка не привлечет того внимания, которого ждет автор.

В каком жанре создана ваша песня?

Приступая к аранжировке, автору нужно определиться — к какому жанру, а может и нескольким из них, можно причислить песню?

Найдите пару референсных (проще говоря — эталонных) треков, на которые можно равняться как на этапе аранжировки, так и при сведении/мастеринге. Кто-то может сказать: «Я не буду никого копировать, я создам нечто оригинальное». И это похвальное желание...

Но хотите верьте, хотите нет, только даже те профессионалы, что выдают казалось бы, оригинальные хиты, постоянно так или иначе не обходятся без чужого материала. Не беспокойтесь о заимствовании, если только вы не копируете буквально ноту за нотой и звучание всех инструментов. Но понимание того, в каком направлении вы двигаетесь, лишь поможет вам создать «вкусный» оригинал.

Достаточно ли продолжительна ваша песня?

Важное требование к современной песне — такой трек должен быть максимально лаконичным. Но это не значит, что он может быть излишне коротким.

Во время записи, аранжировщик или продюсер могут рекомендовать изменить форму песни. Случается, что в живом исполнении песня может звучать иначе, нежели в студийной версии. Не пренебрегайте таким желанием аранжировщика, студийный трек ориентирован на прослушивание в плеере, для звучания на радио, и это нормально, если исполнять его на концертах вы будете немного иначе.

Достойный вокал — база хорошей аранжировки

Ведущий вокал сориентирует вас при аранжировке. Не слыша вокальной партии, есть опасность сделать аранжировку песни слишком плотной. Возможно, в каких-то частях трека будет лучше, если вы «отключите» некоторые или даже все инструменты, дав место только вокалу, зачастую с ударными.

Всем элементам аранжировки нужно уделить в треке собственное пространство, они должны иметь свой звуковой диапазон.

Ритмические компоненты песни

Помимо лидер-вокала, другая важнейшая часть музыкальной аранжировки, которая в немалой степени определяет ощущение от песни — ее перкуссионно-ритмическая составляющая, задающая темп и движение.

Если в студии будет играть настоящий «живой» барабанщик, ваша аранжировка должна наметить общее направление его партии, показать, что именно он должен играть.

Акустические барабаны сильно влияют на ощущение от трека и должны быть записаны идеально. Кроме того, нечеткая игра на ударных создает затруднения при сведении — труднее выстроить фрагменты в линию.

Если вы делает первые шаги в программировании барабанов, сделайте ритм простым, пусть партия ударных придает эффекта пенсе, а не отвлекает от нее.

Бас и басовые элементы

После того, как вы обозначили ударные, время заняться басами. Если вы записываете поп-песню, убедитесь, что бас «раскрывается» в припеве. Записывая «живой» бас, крайне важно, чтобы он был профессионально сыгран, это та же история, что и с барабанами. Нет ничего хуже, когда в песне слабо прослеживается бас и недостает низких частот. Бочка барабана и бас в идеале работают вместе.

Дополнение эффектами

Последний шаг — добавление эффектов. Они должны быть уместны и соответствовать песне. Наборов эффектов огромное множество, но не каждый подойдет для той или иной аранжировки. Есть вариант создать свой спецэффект под каждую песню. Это трудоемко, но и результат может быть великолепным. При использовании же готовых решений, прежде озадачьтесь наличием доступа к большому количеству библиотек.

Эффекты используют не только для аранжировки музыки, но и для создания дополнительных вокальных партий. Каждую можно обработать своими эффектами.

Процесс записи и продакшна

Завершив работу над музыкой и вокальными аранжировками, вы приступаете к записи, сведению и мастерингу. На этом этапе трек может немного измениться. Например, процесс сведения может навести вас на мысль об отказе или добавлении каких-либо элементов из аранжировки, и это совершенно нормально. Просто прочувствуйте, как ваша песня звучит в целом. Переслушайте ее сразу после ваших любимых треков, созданных в стиле, которому соответствует ваше творчество.

Важен, прежде всего, конечный продукт, чем все мелкие детали, что обсуждались выше, в них легко запутаться.

В процессе аранжировки и создания музыки нужно убедиться, что вы действительно улучшаете песню. Если уверенности нет — решайтесь переписать ее.

Аранжировка чужих песен в рок музыке, лучшие примеры

Записи популярной музыки часто включают партии всевозможных инструментов, которые сами авторы песен не предполагали использовать, это могут быть даже секции с полным оркестром. Такие идеи часто принадлежат профессиональным аранжировщикам.

Популярные музыкальные аранжировки могут быть версиями песен других исполнителей с новыми музыкальными обработками. В собственном новом «прочтении» песни аранжировка меняет темп, размер, тональность, инструментовку и прочие музыкальные элементы.

Среди примеров удачных и неожиданных аранжировок — версия песни Beatles «With a Little Help from My Friends» в исполнении Джо Кокера, и «Proud Mary» авторства Creedence Clearwater Revival в варианте от Айка и Тины Тернер. Некоторые группы построили свою раннюю карьеру на радикальной переработке хитов, среди ярких примеров — американская группа Vanilla Fudge и британская Yes.

Заключение

Музыкальная аранжировка в современном мире является важной частью процесса создания и производства треков.

Аранжировка музыки развивалась на протяжении веков, ей занимались великие композиторы мира, это по-настоящему большое искусство. Однако используя приведенные выше советы, вы можете начать делать свои первые шаги в этом направлении. Пусть они будут успешными!