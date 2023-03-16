Technics — это бренд Panasonic, специализирующийся на производстве высококачественных продуктов для воспроизведения звука, имеющий линию, специально разработанную для различных типов потребностей.

Сегодня мы подробно рассмотрим Technics Ottava S SC-C50, беспроводную колонку премиум-класса, которая при необходимости также становится полноценной системой благодаря доступным технологиям.

Продукт для тех, кто хочет получить высокое качество звука, связанное с действительно высокой мощностью, способное воспроизводить звук без помех в любых условиях.

Технические особенности

Техническое оснащение позволяет не только получать звук высокого качества, но и в то же время адаптировать его в соответствии с положением, в котором находится динамик, и для работы в сети.

Начнем с четырех доступных процессоров JENO, которые позволяют сабвуферу, среднечастотному динамику и высокочастотному динамику работать наилучшим образом и синхронно в зависимости от того, как распространяется звук.

Также присутствует оригинальная технология LAPC от Technics, которая позволяет вам управлять нагрузкой динамиков посредством измерений в реальном времени.

Фаза, амплитуда и частота усилителя определяются, и выходной сигнал корректируется соответствующим образом, чтобы всегда иметь чистый звук.

Технология Space Tune

Одной из ведущих технологий Technics Ottava S SC-C50 является Space Tune, которая позволяет динамику автоматически адаптироваться к помещению или среде, в которой он находится.

Различные динамики и элементы настроены таким образом, чтобы поддерживать высокое качество воспроизведения звука, а не чрезмерно трясти или отражать звук.

Это возможно благодаря встроенному микрофону, который записывает, как звуки, воспроизводимые динамиками, отскакивают, и адаптирует настройку динамика на основе отдачи.

Таким образом, Ottava S SC-C50 понимает, находится ли он на открытом пространстве, у стены или в углу.

Вы также можете использовать устройство iOS для более точного измерения отклика.

Этот тип технологии позволяет получить максимальное качество в любом положении установки громкоговорителя.

Дизайн

Колонка Technics Ottava S SC-C50 доступна в двух цветовых вариантах: черном и белом, и оба они адаптируются к любой комнате, привнося четкий штрих стиля, где бы они ни находились.

Мы понимаем, что имеем дело с продуктом премиум-класса, в том числе благодаря современному минималистичному дизайну и используемым материалам.

Динамик фактически имеет эллиптическую форму и имеет две разные решетки спереди и сзади.

Спереди у нас есть покрытие, нанесенное на низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный динамики, а сзади волнообразная конструкция с гладким покрытием.

Арочная форма, которая отличает продукт, обеспечивает оптимальное воспроизведение и широкое звуковое поле, способное дать лучшее в любой части дома, поскольку оно способно адаптироваться.

В верхней части мы видим сатинированную алюминиевую пластину, в центре которой виден круглый OLED-дисплей, с которого можно управлять функциями Technics Ottava S SC-C50.

Простое управление включением, входом для воспроизведения звука и громкостью с помощью кнопок, расположенных вокруг дисплея.

Наконец, в нижней части мы находим свет, указывающий на включение, который также немного освещает основную часть продукта и все входы для соединений, которые мы анализируем ниже.

Связь

С точки зрения подключения это действительно полноценная колонка, так как присутствуют практически все необходимые стандарты.

В дополнение к входу питания, который подает энергию на два внутренних источника питания, мы находим порты подключения для любых нужд.

В дополнение к кабелю питания сзади мы находим: выход AUX, порт Ethernet для подключения к сети, оптический аудиовыход и порт USB для подключения внешней периферии.

Каждое подключение позволяет максимально расширить возможности использования колонки Technics Ottava S SC-C50.

С выходом AUX мы можем подключить его напрямую к системе усиления, используя превосходную звуковую схему, доступную для динамика.

То же самое касается оптического аудиовыхода, например, есть возможность его использования при подключении к телевизору.

Через USB-порт мы можем подключать внешние носители данных, такие как жесткий диск или флешка, и воспроизводить сохраненные музыкальные файлы через OLED-экран после выбора источника.

Умная функциональность

Наконец, вход Ethernet позволяет подключить его напрямую к Интернету и использовать весь интеллектуальный потенциал Technics Ottava S SC-C50, а также воспроизводить музыку, возможно, через носитель, подключенный к той же локальной сети.

Даже с Wi-Fi и встроенным Chromecast по-прежнему можно подключаться к интеллектуальным сервисам, таким как Spotify, TIDAL или Deezer, и воспроизводить песни из вашей библиотеки. Среди прочего — совместимость AirPlay 2 для устройств iOS.

Кроме того, через Интернет вы также можете слушать радио, настроившись на любимую станцию.

Таким образом, с точки зрения подключения у нас есть законченный продукт, который позволяет нам удовлетворить любые потребности и вкусы благодаря расширенной совместимости с различными типами поддержки.

Мультирум и стереофоническое сопряжение

Часть подключения расширяется еще больше в отношении подключения Multi-Room, которое позволяет вам подключать несколько динамиков Technics в одном приложении и заставлять их все воспроизводить одну и ту же песню или различаться.

Например, имея три динамика, вы также можете установить для каждого из них свою песню.

Кроме того, благодаря технологии Stereo Pairing можно объединить два громкоговорителя для получения еще более глубокого и точного стереозвука, еще больше усиливая высокое качество, уже присутствующее в одной модели Technics Ottava S SC-C50.

Аудио структура

Technics Ottava S SC-C50 имеет эллиптическую форму специально для своей аудиоструктуры, направленной на максимальное качество звука и воспроизведения.

Внутри у нас три среднечастотника, три твитера и сабвуфер. «Трубно-директивное» расположение исключает помехи между динамиками.

Всего семь динамиков в корпусе из стекловолокна обеспечивают максимально возможную мощность на каналах 3.1.

Двойной источник питания также позволяет устранить помехи за счет разделения соединений между усилителем и другими цепями, что позволяет избежать ухудшения качества звука.

Выводы

Technics Ottava S SC-C50 — отличная беспроводная колонка, способная придать другой тон вашей гостиной или комнате, в которой вы собираетесь ее разместить.

В компактном корпусе много мощности и качества звука, и прослушивание любимых песен через этот динамик — это действительно другой мир по сравнению с подобными классическими или не премиальными аудиосистемами.

Без сомнения, стоимость является существенной, и вы найдете лучшее доступное предложение, но в небольшом пространстве мы можем разместить полную аудиосистему, которая, как объяснено, также автоматически адаптируется в зависимости от помещения и положения.