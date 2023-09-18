«Песня под ключ». Что включает в себя услуга и сколько стоит заказать готовую песню

«Песня под ключ». Что включает в себя услуга и сколько стоит заказать готовую песню

Роман Сысоев  

18 сентября 2023 года

Главный актив для любого певца — его репертуар, потому важно создать или отыскать по-настоящему хороший материал для исполнения. Если у вас еще нет команды, концепции и образа, плана промоутирования и бюджета, вам придется приложить немало усилий и времени, чтобы вы определились с репертуаром, который будет достоин продвижения.

Не заказать ли мне песню... о любви!

Независимо от того, кто вы — профессиональный исполнитель или начинающий музыкант, вы можете купить готовую песню с передачей авторских прав. Также можно заказать написание песни, в этом случае студия будет ориентироваться изначально на ваши пожелания. Это может быть отдельно текст песни с дальнейшим написанием музыки или наоборот — готовая музыка, к которой вы закажете текст. Если вы и сами — плодовитый автор, хорошей идеей будет заказать аранжировку. Наконец, есть возможность купить уже готовую композицию с текстом и мелодией.

После оплаты компания оформляет договор, передает все авторские права вам, а также текст песни и сам звук, разложенный по дорожкам для каждого инструмента.

Почём будущий хит?

Перед заказом песни необходимо тщательно продумать образ и стиль исполнителя, идеи, которые он будет выражать, на основе этого уже можно будет составить репертуар. Далее рекомендуется изучить портфолио молодых авторов-песенников, предлагающих свои услуги написания песен на заказ. Стоимость такой работы может начинаться от 5000 рублей, более опытные авторы просят порядка 30 — 80 тысяч.

Цена песни зависит, в том числе от стиля. Например, шансонные песни обычно дешевле и их шанс стать хитами ниже, чем композициям, написанным в современном стиле, которые соответственно, обойдутся дороже.

Перспектива песни стать хитом растет, если сонграйтер уже известная личность в шоу-бизнесе, имеет опыт и угадывает, что может быть интересно широкой аудитории. Популярные артисты чаще приобретают песни у своих же коллег, щедро оплачивая их труд. И этот ценник не разглашается.

Искать подходящую песню можно в интернете, но нужно быть внимательным, так как нередко встречаются не очень профессиональные работы. Если удалось найти подходящего автора, могут возникать сложности с оформлением прав на песню, поэтому рекомендуется использовать профессиональные ресурсы покупки/продажи музыкальных композиций. Одна из таких платформ — студия звукозаписи Tinyak. Готовую песню можно забрать себе по ценам от 50 до 130 тыс. рублей.

Услуга «песня под ключ»

Резюмируем, что обычно включает в себя услуга заказа песни «под ключ», по индивидуальному заказу.

  • Авторское создание текста и мелодии;
  • Создание музыкальной аранжировки песни;
  • Запись демонстрационного варианта (примера исполнения);
  • Передача прав на произведение.

После выбора и записи песни важно заботиться о ее продвижении: создать стратегию промо в соцсетях, на стриминговых платформах и в СМИ, чтобы привлечь внимание публики и, в идеале — окупить затраты, если песня «выстрелит». Но если даже этого не случится, не расстраивайтесь, ведь как любил говаривать один музыкант: «музыка — это удовольствие, а за удовольствие можно и заплатить».

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