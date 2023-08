«Город мечты», музыкальный фестиваль Parookaville вновь собрал своих жителей в Германии

Немецкий музыкальный фестиваль Parookaville или просто «PV» в очередной раз прошёл в Вееце (нем. Weeze), примерно в 75 км к северо-востоку от Дюссельдорфа. Волшебные ворота «The City Of Dreams» вновь распахнулись с 21 по 23 июля 2023 года.

Parookaville — крупнейший фестиваль электронной музыки в Германии представлен весьма разнообразным лайнапом — это, прежде всего, электроника. Но еще этот музыкальный праздник — единственное в своем роде событие, которое легко сочетает в себе пульсирующие ритмы EDM, Progressive, House, Trance, Big Room, Tech House, Electro House, Techno, Dubstep, Trap, Bass, Hardstyle, Goa Psytrance с умопомрачительными визуальными эффектами. Интерактивные арт-инсталляции и более чем 300 исполнителей за три дня делают «Парукавилл» одним из основных событий немецкой музыкальной сцены.

Например, здесь есть тематическая площадка для выступлений ди-джеев, построенная под прачечную — из стиральных машин, которые производят пузыри и пену — это сцена «Brainwash» («Промывка мозгов»). Или «Bill’s Factory» («Фабрика Билла») — большая сцена с дымящими трубами, имитирующая промышленный объект, которая выдает пиротехническое шоу. Другие названия сцен говорят за себя: Penny DJ Tower, Cloud Factory, Desert Valley, Wacky Shack, Electrisize Bunker — более дюжины площадок, которые собирают порядка 225 тысяч «жителей городка».

Лучше один раз услышать? Выбрать лучшие моменты из потока выдающихся талантов — непростая задача, но по ссылке — Parookaville все лайв сеты 2023 года — представлены лучшие из лучших. На странице можно послушать и скачать онлайн-сеты фестиваля. От душераздирающих отголосков техно, чарующих ритмов хауса до парящих мелодий транса — каждый поклонник EDM найдет что-то для себя.

Этот подборка отражает самую суть Parookaville, позволяя нам практически почувствовать ту атмосферу, что делает этот фестиваль событием, которое нельзя пропустить всем любителям электронной музыки.

«Step into the dark if you dare, follow your inner light and dive into a spectacular world of freedom and love!», то есть, «шагни во тьму, если осмелишься, следуй своему внутреннему свету и ныряй в захватывающий мир свободы и любви!» — призывает станица фестиваля в соцсетях.

У музыкального праздника есть своя история, берущая начало в 2015 году, есть и собственные легенды. Мероприятие происходит вокруг имени Билла Паруки (Bill Parooka), в честь него и назван фестиваль; здесь есть его металлический семиметровый монумент. Билл — «мэр» музыкального городка Parookaville, его отец-основатель, вот только... вымышленный.

Parookaville предлагает совершенно уникальный опыт, который выходит далеко за рамки музыки и вечеринок. Увлекательные впечатления от фестиваля только усиливаются благодаря бассейну, творческим площадкам (например, на территории есть часовня, в которой вас посвятят в священный брак) и лесу, окружающему территорию.

Следующий фестиваль пройдет с 19 по 21 июля 2024 года. Готовься отпустить обыденность, принять необычное, и пусть безумие Parookaville сделает тебя вдохновленным!