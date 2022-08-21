Выступление Сплин на Чернозёме вырезали из видеотрансляции феста и закрыли комменты. Васильев посвятил песню уехавшим музыкантам

Лидер группы Сплин Александр Васильев на рок-фестивале «Чернозём» под Воронежем приветствовал зрителей словами: «Приятно видеть столько людей, в которых сохранились милосердие, сострадание, человеколюбие. Которые не приемлют жестокость, насилие и убийства. В эти черные ночи даже мажорные песни звучат печально».

Выступление группы завершилось песней «Выхода нет». Ее Васильев посвятил музыкантам, покинувшим Россию:

«Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам „Машина времени“, „Аквариум“, „Tequilajazzz“ и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже. Потому что у нас нет другого выхода».

В итоге, из трансляции фестиваля Сплин был удалён. Возможность комментирования этой видеозаписи ограничена. Также закрыты комментарии всех постов в ВК фестиваля Чернозём.

Увидеть купированное видео можно здесь. Второй день феста заканчивался сетами Сплинов и Вячеслава Бутусова, перед которыми был Ундервуд. Но на Ундервуде, к слову, участниках Z-фестивалей, запись обрывается.

Из соцсетей «Чернозёма» были удалены все записи о выступлении Сплина, пропали они и из публикаций различных СМИ.

Видео с этими словами Васильева под этой новостью.

Сторонники так называемой СВО, что были на «Чернозёме», отреагировали уходом с концерта. Некоторые написали в соцсетях, что, дескать, их «вечер был испорчен».

К слову, изначально на фестивале были заявлены Би-2 и ДДТ, но в июле организаторы сообщили об отмене их выступлений, не называя причин.

Есть информация, что Би-2, Аквариум и Машина Времени и попали в некий «список запрещенных артистов», его также называют списком «нежелательных», после выступлений с антивоенной позицией. Концерты этих групп и исполнителей отменяют, иногда останавливают прямо во время выступления. В списке помимо вышеназванных оказались Нойз МС, Каста, Би-2, Земфира, Несчастный случай, Тараканы, Anacondaz, Louna, Порнофильмы, Ногу Свело, Кровосток, Элизиум (песня «Привет, это Навальный»), Алоэ Вера, Монеточка, Гречка, IC3PEAK, Face, Моргенштерн, Little Big, Вася Обломов и другие.