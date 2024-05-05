Летний сезон ознаменуется возвращением культового события — фестиваля «Пикник Афиши».

Издание «Афиша» радостно объявляет о возвращении музыкального фестиваля, который вновь соберет любителей актуальной музыки и современной культуры в августе 2024 года. Московскому фестивалю «Пикник Афиши» исполнится 20 лет, и он вернется на свою родину в сквере СК «Лужники», где и прошел впервые в далеком 2004-м.

Но фестиваль на сей раз не ограничится только Москвой. Он также пройдет в Санкт-Петербурге на Елагином острове в Парке имени Кирова. Это уникальная возможность для жителей Северной столицы насладиться атмосферой фестиваля и открыть для себя новые таланты.

Специально для своей аудитории медиакомпания подготовила традиционно богатую музыкальную программу, список участников будет пополняться на странице «Пикника Афиши»

Главная цель организаторов — создать возможность для всех поклонников современной культуры встретиться, насладиться музыкой и по-новому взглянуть на мир. Фестиваль соберет у нескольких сцен давних и новых читателей «Афиши» и сохранит идею города в городе, предлагая возможность окунуться в атмосферу праздника, не покидая его пределов.

В программе фестиваля будут объединены имена легендарных артистов и новых звезд русскоязычной сцены. Посетителей ждут три тематические сцены с музыкой разных стилей — от хип-хопа и R’n’B до инди-звезд и электронной музыки. Одним из хедлайнеров главной сцены станет Хаски, на хип-хоп сцене зрители будут ловить вайб от FEDUK, а третья сцена привлечет внимание своим разнообразием музыкальных направлений. «Пикник Афиши 2024» станет не только местом для музыки, но и возможностью отлично провести время для всей семьи.

История «Пикника Афиши» богата событиями. Фестиваль начал свой путь в 2004 году и проводился ежегодно, особенно запомнились опен-эйры с обширной гастрозоной и маркетом, красочными перформансами и всевозможными активностями на открытом воздухе, что проходили в музее-заповеднике «Коломенское» начиная с 2007 года. Летний праздник стал собирать больше 60 тысяч посетителей, и это было максимальной вместимостью площадки.

Однако в 2020 и 2021 годах «Пикник Афиши» был вынужденно отменен из-за пандемии. В 2022 году его проведение также оказалось под вопросом из-за нестабильной обстановки в мире. В 2023 году официального анонса о проведении фестиваля не было, но история этого музыкального события вновь продолжает развиваться и наполняться новыми страницами.

Москва — 3 и 4 августа, СК «Лужники».

Санкт-Петербург — 10 и 11 августа, ЦПКиО им. Кирова.