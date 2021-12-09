Фортепиано для начинающих: как научиться играть на фортепиано взрослому?

Фортепиано для начинающих: как научиться играть на фортепиано взрослому?

 

09 декабря 2021 года

Фортепиано — по истине культовый, легендарный музыкальный инструмент. Играть на нем — ваша мечта? Не оставляйте ее мечтой, сделайте целью. Мы поможем обучить игре на фортепиано каждого. Корень неудач лежит не в отсутствии таланта, скудных природных способностях, неподатливых руках. Он лежит в неверии в собственные силы. Мы готовы доказать, что ваша мечта осуществима.

Начинаем с основ. Сначала изучаем ноты. Их можно сравнить с буквами в тексте. Ничего сложного! Взрослые осваивают нотную грамоту быстрее, чем маленькие дети. После освоения вы уже не будете читать каждую «букву» по отдельности. Перед глазами появятся единые предложения — примерно так вы и будете воспринимать нотный текст. Научитесь играть быстро, словно читаете книгу.

Разумеется, не обходим стороной и работу над техническими навыками: правильная постановка рук, избавление от естественных на первом этапе мышечных зажимов. Чтобы не сформировать неправильные навыки и не закрепить их в мышечной памяти, стоит заниматься именно с профессионалом, мягко направляющим вас при необходимости. Легкая усталость, зажимы в кисти — естественные явления, которые вскоре пройдут.

Если вы решили вернуться в музыку спустя много лет, поможем восстановить навыки, а под руководством преподавателя восстанавливаются они быстро. Один из примеров — наш фортепианный дуэт, о котором мы рассказывали в этой статье.

Какие навыки вы сформируете:

  • умение играть в разных стилях;
  • беглое чтение с листа;
  • подбор на слух мелодии и аккомпанемента;
  • умение работать с публикой, контролировать свое волнение на концертных выступлениях.

Музыкальная школа BooM проводит занятия и для тех, кто планирует поступать в музыкальные колледжи и музыкальные вузы. Некоторые музыканты, возвращаются к музыке в зрелом возрасте, встают на новый профессиональный путь. В музыкальные училища и консерватории поступают даже после 30 лет, когда человек понял, что не может жить без музыки. Такие примеры у нас есть, их немало. Если есть запрос, мы целенаправленно готовим к поступлению, опираясь на программу вступительных испытаний выбранного учреждения.

Это отличный пример для взрослых, желающих научиться играть на фортепиано, но боящихся, что ничего не получится. Отбросьте предрассудки: научиться играть на фортепиано не поздно никогда, если с вами работает внимательный преподаватель. Ждем вас на занятиях!

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