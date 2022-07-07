Возрождение искусства полинезийской татуировки

Возрождение искусства полинезийской татуировки

 

07 июля 2022 года

Искусство полинезийской татуировки своими корнями уходит вглубь веков. Сегодня это направление активно возрождается, находит все больше поклонников как среди мастеров, так и клиентов салонов. Полинезийский стиль предполагает нанесение на тело рисунка крупного размера, который имеет сложную сюжетную основу. Часто используются различные орнаменты, выглядящие со стороны довольно эффектно.

К истории полинезийской татуировки

Полинезия — группа островов в Тихом океане вблизи Новой Зеландии. Там проживает народность маори, для которой искусство нанесения рисунков на тело издревле считалось священным. Ношение татуировки у древних аборигенов было исключительно мужской прерогативой. Причем на тату имели право только представители высших каст. Различные орнаменты использовались ими для обозначения статуса и весомой роли в обществе.

Для внесения красящего пигмента маори применяли острую палочку (к примеру, обломанную острую кость). Учитывая примитивный характер инструментов процедура была довольно болезненной и трудоемкой. Поэтому от мужчины, решившего нанести тату, требовались мужество, выдержка и терпение. Иногда работа мастера растягивалась на недели, а то и месяцы. Позднее стиль перекочевал на Таити, откуда впоследствии и был перенесен моряками в Европу.

Современные тату «Полинезия»

Сегодня нанести тату в стиле Полинезия могут как мужчины, так и женщины. Важно лишь определиться с характером рисунка. Современное искусство полинезийской татуировки наследует многие классические принципы, приемы и сюжеты древних мастеров. Так, для нанесения рисунка, как и тысячи лет назад, используется исключительно черный пигмент. В некоторых случаях допускаются оттенки серого цвета. Сами рисунки отличаются четкими гранями, симметричностью, богатством сюжета.

Есть некоторые типичные образы, которые часто используют мастера, работающие с полинезийской татуировкой. К популярным символам относятся:

  • черепаха, призванная защитить энергетику владельца от злых потусторонних влияний;
  • ящерица, усиливающая сверхспособности;
  • стилизованный солнечный диск, символизирующий вечность;
  • акула, дарующая могущество и силу.

Мужские и женские тату несколько отличаются по исполнению. Первые могут быть достаточно крупными. Для них характерны толстые яркие линии, более мужественные и агрессивные сюжеты. Женские полинезийские татуировки изящнее, характеризуются более тонкими линиями.

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