Возрождение искусства полинезийской татуировки

Искусство полинезийской татуировки своими корнями уходит вглубь веков. Сегодня это направление активно возрождается, находит все больше поклонников как среди мастеров, так и клиентов салонов. Полинезийский стиль предполагает нанесение на тело рисунка крупного размера, который имеет сложную сюжетную основу. Часто используются различные орнаменты, выглядящие со стороны довольно эффектно.

К истории полинезийской татуировки

Полинезия — группа островов в Тихом океане вблизи Новой Зеландии. Там проживает народность маори, для которой искусство нанесения рисунков на тело издревле считалось священным. Ношение татуировки у древних аборигенов было исключительно мужской прерогативой. Причем на тату имели право только представители высших каст. Различные орнаменты использовались ими для обозначения статуса и весомой роли в обществе.

Для внесения красящего пигмента маори применяли острую палочку (к примеру, обломанную острую кость). Учитывая примитивный характер инструментов процедура была довольно болезненной и трудоемкой. Поэтому от мужчины, решившего нанести тату, требовались мужество, выдержка и терпение. Иногда работа мастера растягивалась на недели, а то и месяцы. Позднее стиль перекочевал на Таити, откуда впоследствии и был перенесен моряками в Европу.

Современные тату «Полинезия»

Сегодня нанести тату в стиле Полинезия могут как мужчины, так и женщины. Важно лишь определиться с характером рисунка. Современное искусство полинезийской татуировки наследует многие классические принципы, приемы и сюжеты древних мастеров. Так, для нанесения рисунка, как и тысячи лет назад, используется исключительно черный пигмент. В некоторых случаях допускаются оттенки серого цвета. Сами рисунки отличаются четкими гранями, симметричностью, богатством сюжета.

Есть некоторые типичные образы, которые часто используют мастера, работающие с полинезийской татуировкой. К популярным символам относятся:

черепаха, призванная защитить энергетику владельца от злых потусторонних влияний;

ящерица, усиливающая сверхспособности;

стилизованный солнечный диск, символизирующий вечность;

акула, дарующая могущество и силу.

Мужские и женские тату несколько отличаются по исполнению. Первые могут быть достаточно крупными. Для них характерны толстые яркие линии, более мужественные и агрессивные сюжеты. Женские полинезийские татуировки изящнее, характеризуются более тонкими линиями.