Электрические коммуникации при организации концерта
Подготовка сцены и окружающего пространства при организации концертов доставляет много хлопот лицам, ответственным за проведение мероприятия. Необходимо продумать, как сделать площадку безопасной для зрителей, музыкантов и персонала. Приходится также придумывать решения, позволяющие спрятать электрические и другие коммуникации, не причиняя при этом значительных неудобств публике.
Какое оборудование востребовано при проведении концертов
Неоценимую помощь организаторам оказывают производители оборудования для общественно-массовых мероприятий. У них можно приобрести сценический кабель-канал, защитные элементы и другое оснащение, которое может принести пользу при проведении концерта. С его помощью можно безопасно подвести электрические кабели и подключить оборудование, не подвергая риску здоровье граждан.
Далеко не всегда организатором удается обойтись без прокладки проводов по открытым участкам местности. Чтобы никто не получил удар током, электрические коммуникации помещаются в кабельные каналы, выполненные из композитного материала. Даже в случае нарушения изоляции изделия защитят людей от соприкосновения с оголенными проводниками. Сверху они покрыты яркой желтой полосой, привлекающей внимание публики и предупреждающей об опасности. Закругленная форма верхней крышки позволяет не споткнуться, если кто-то проходит рядом.
Преимущества использования каналов из композита для защиты электрических проводов
Решение обладает множеством плюсов. К ним относятся:
- стойкость к механическим дефектам;
- привлекательный внешний вид;
- высокие защитные свойства;
- эффективный диэлектрик;
- безопасный для экологии материал изготовления;
- устойчивость к высоким нагрузкам (не деформируются при воздействии объекта весом до 12 т);
- долгий срок службы;
- возможность многоразового использования;
- сравнительно небольшой вес;
- широкий диапазон рабочих температур (от −50 до +60 градусов);
- возможность спрятать провода и шланги с сечением 3 на 3 см либо меньше.
Отдельные сегменты легко соединяются между собой с помощью соединительных замков типа «пазл». Благодаря этому можно получить защитный короб длиной в несколько сотен метров, если это требуется. Желтый цвет крышки может быть заменен на любой другой, если организаторы концерта закупают оборудование напрямую у производителя. Доступные оттенки — синий, оранжевый, красный, черный, белый и другие варианты.