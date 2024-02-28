Электрические коммуникации при организации концерта

Подготовка сцены и окружающего пространства при организации концертов доставляет много хлопот лицам, ответственным за проведение мероприятия. Необходимо продумать, как сделать площадку безопасной для зрителей, музыкантов и персонала. Приходится также придумывать решения, позволяющие спрятать электрические и другие коммуникации, не причиняя при этом значительных неудобств публике.

Какое оборудование востребовано при проведении концертов

Неоценимую помощь организаторам оказывают производители оборудования для общественно-массовых мероприятий. У них можно приобрести сценический кабель-канал, защитные элементы и другое оснащение, которое может принести пользу при проведении концерта. С его помощью можно безопасно подвести электрические кабели и подключить оборудование, не подвергая риску здоровье граждан.

Далеко не всегда организатором удается обойтись без прокладки проводов по открытым участкам местности. Чтобы никто не получил удар током, электрические коммуникации помещаются в кабельные каналы, выполненные из композитного материала. Даже в случае нарушения изоляции изделия защитят людей от соприкосновения с оголенными проводниками. Сверху они покрыты яркой желтой полосой, привлекающей внимание публики и предупреждающей об опасности. Закругленная форма верхней крышки позволяет не споткнуться, если кто-то проходит рядом.

Преимущества использования каналов из композита для защиты электрических проводов

Решение обладает множеством плюсов. К ним относятся:

стойкость к механическим дефектам;

привлекательный внешний вид;

высокие защитные свойства;

эффективный диэлектрик;

безопасный для экологии материал изготовления;

устойчивость к высоким нагрузкам (не деформируются при воздействии объекта весом до 12 т);

долгий срок службы;

возможность многоразового использования;

сравнительно небольшой вес;

широкий диапазон рабочих температур (от −50 до +60 градусов);

возможность спрятать провода и шланги с сечением 3 на 3 см либо меньше.

Отдельные сегменты легко соединяются между собой с помощью соединительных замков типа «пазл». Благодаря этому можно получить защитный короб длиной в несколько сотен метров, если это требуется. Желтый цвет крышки может быть заменен на любой другой, если организаторы концерта закупают оборудование напрямую у производителя. Доступные оттенки — синий, оранжевый, красный, черный, белый и другие варианты.