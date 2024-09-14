Музыка в кадре: лучшие музыкальные фильмы и сериалы 2023 года

Что мы, меломаны, могли пропустить из мира кино, а точнее, сериалов? На что залипнуть на несколько дней? Сделаем шаг на год назад — лови обзор самых популярных сериалов 2023 года, посвящённых музыке, музыкантам и их творчеству. Эти проекты не только раскрывают жизнь артистов — известных, и не очень — но и погружают зрителей в атмосферу творчества, вдохновляют и помогают лучше понять музыкальную индустрию и её героев.

1. «Громко и нежно» (документальный сериал, 2023)

Документальный сериал «Громко и нежно» режиссёра Кирилла Алехина исследует современную российскую музыку через истории пяти молодых исполнительниц из разных городов. Эти девушки, создающие треки в домашних условиях, достигают миллионов прослушиваний благодаря искренности и актуальности своей музыки. Сериал знакомит зрителей с артистами «Внимание брусника» из Екатеринбурга, «Нежность на бумаге» из Петербурга, «Элли на маковом поле» из Волгограда, и исполнителями Екатериной Яшниковой из Москвы, Фефой из Самары. Это история об их поисках себя через музыку.

Подробнее об этом музыкальном фильме можно узнать в списке онлайн-кинотеатра Okko «самые популярные сериалы 2023 года».

2. «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» (мини-сериал, 2023)

Этот мини-сериал рассказывает о легендарном лидере панк-группы «Король и Шут» — Михаиле Горшенёве. Сюжет охватывает важные этапы его жизни: путь к успеху, сложные личные моменты и его вклад в российскую рок-музыку. Сериал погружает зрителей в бурный мир панк-рока, исследуя как публичную, так и личную сторону Горшенёва. Этот проект получил высокие оценки за глубокое погружение в жизнь и наследие лидера КиШ, показывая его не только как музыканта, но и как человека с его радостями и трагедиями.

3. «За полчаса до весны» (сериал, 2023)

Многие догадались по названию: многосерийный фильм «За полчаса до весны» рассказывает о легендарной белорусской группе «Песняры» и её лидере Владимире Мулявине. Премьера сериала состоялась на Первом канале весной 2023 года. Действие происходит в 1970-е годы, когда коллектив достиг пика популярности. Сюжет показывает, как музыканты совмещали творческий поиск с личными вызовами, создавая музыку, которая стала символом целой эпохи. Сериал раскрывает, как возникали их знаменитые песни, и как группа влияла на музыкальную культуру Советского Союза.

4. «Шаляпин» (сериал, 2023)

«Шаляпин» — это сериал, посвящённый жизни и творчеству одного из самых известных оперных певцов России — Фёдора Шаляпина. Премьера телесериала состоялась в день его 150-летия в феврале 2023 года. Сюжет охватывает ключевые этапы карьеры и личной жизни певца, раскрывая сложные взаимоотношения с властью, коллегами и семьёй. Это глубокая драма о личности, которая стала символом русской оперы и внесла значительный вклад в мировую музыкальную культуру. Фильм подчеркивает не только гениальность Шаляпина как исполнителя, но и внутренние противоречия человека, борющегося за право быть собой.

«Шаляпин» стал рейтинговым фильмом 2023 года, его можно найти и посмотреть в списке лучших сериалов: https://okko.tv/collection/series-setout/2023

5. «Настоящий рэп»

Комедийный сериал, созданный Иссой Рэй, рассказывает о двух подругах-рэпершах и их менеджере, которые пытаются пробиться на музыкальную сцену Майами. Героини мечтают стать звёздами, но сталкиваются с реальностью — одна работает в отеле, другая воспитывает ребёнка. Несмотря на трудности, они не теряют надежды и ищут способы выделиться среди конкурентов, пробиться на стриминговые платформы и изменить свою жизнь. Этот сериал о дружбе, амбициях и пути к успеху в музыкальной индустрии.

2023 год принёс множество проектов, посвящённых музыке и музыкантам, которые стали настоящим культурным явлением. Эти сериалы не только знакомят с творчеством известных личностей, но и позволяют заглянуть за кулисы их жизни, понять мотивацию и трудности, с которыми они сталкивались. Через призму музыки зрители могут лучше понять время, в котором жили и творили эти выдающиеся артисты.